Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
RHMZ izdao novo upozorenje: Sneg i poledica u ovim područjima Srbije

U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. U oblasti Homoljskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu. Instagram.com/kragujevcani.rs Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju. Od nedelje se
SnegRHMZVremenska prognozapoledica

