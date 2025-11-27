Upozorenja RHMZ se samo nižu! U ovom delu Srbije lediće se tlo, pali se alarm, oprez nije samo za vozače

Upozorenja RHMZ se samo nižu! U ovom delu Srbije lediće se tlo, pali se alarm, oprez nije samo za vozače

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) izdao je još jedno upozorenje za danas na sneg za brdsko-planinska područja Srbije. "U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta koji će usloviti smanjenu vidlјivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu.

Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. U oblasti Homolјskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu. Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju", piše na kraju najnovijeg RHMZ upozorenja.
