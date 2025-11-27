(Video) Zabrana saobraćaja za kamione ponovo na snazi! Snežna mećava okovala Zlatibor: Na terenu 12 ekipa, putevi se čiste po prioritetima

Dnevnik pre 2 sata
(Video) Zabrana saobraćaja za kamione ponovo na snazi! Snežna mećava okovala Zlatibor: Na terenu 12 ekipa, putevi se čiste po…

ČAJETINA: Tokom večernjih sati jake snežne padavine opet su okovale Zlatiborski okrug. Saobraćaj se na magistralnom putu odvija otežano, a sve raspoložive ekipe su na terenu.

Sneg je tokom večeri opet počeo jako da pada. Zabrana saobraćaja za kamione koja je tokom dana ukinuta, ponovo je večeras uvedena. Svim vozačima se savetuje pojačan oprez, kažu za RINU u Putevima Užice. Dodaju da je na terenu 12 ekipa i da se putevi čiste po prioritetima. Saobraćajnice se posipaju solju i rizlom kako bi se sprečila pojava poledice. A post shared by Alem Rovcanin (@ppmedia.rs)
