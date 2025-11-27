Forbes Magazin: Šta znači tihi hod rafinerije

Forbes pre 3 sata  |  Forbes Srbija
Forbes Magazin: Šta znači tihi hod rafinerije

Vlada Srbije odlučila je da ruskoj strani da rok od 50 dana da nađe novog vlasnika za NIS.

Ukoliko se to ne dogodi, Srbija će po isteku tog roka uvesti svoju upravu i ponuditi najveću moguću cenu za tu kompaniju. U međuvremenu, rafinerija u Pančevu ulazi u tzv. tihi hod, a nakon toga bi mogla da obustavi rad. Šta to tehnički znači, za Forbes Magazin objasnio je Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku. „Rafinerija ne sme samo da stane. Mora da ima tehnički minimum rada. Ispod toga procesi postaju nestabilni i opasni. Taj tehnički minimum rada nije 10%
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Prolazi „dan D“ za NIS: Thanksgiving bez zahvalnosti

Prolazi „dan D“ za NIS: Thanksgiving bez zahvalnosti

Vreme pre 14 minuta
NIS čeka "zeleno svetlo" iz Vašingtona, Mađarska povećava isporuke derivata Srbiji

NIS čeka "zeleno svetlo" iz Vašingtona, Mađarska povećava isporuke derivata Srbiji

RTV pre 2 sata
Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada

Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada

Biznis i finansije pre 2 sata
NIS u iščekivanju "zelenog svetla" iz Vašingtona: JANAF uveren u dobijanje licence, Mađarska povećava isporuke

NIS u iščekivanju "zelenog svetla" iz Vašingtona: JANAF uveren u dobijanje licence, Mađarska povećava isporuke

Mondo pre 2 sata
Odbrojavanje do odgovora iz Vašingtona: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada, Sijarto obećao još goriva

Odbrojavanje do odgovora iz Vašingtona: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada, Sijarto obećao još goriva

Blic pre 5 sati
NIS čeka "zeleno svetlo" iz Vašingtona, Mađarska povećava isporuke derivata Srbiji

NIS čeka "zeleno svetlo" iz Vašingtona, Mađarska povećava isporuke derivata Srbiji

RTS pre 4 sati
Vučić: Još ne znam kakva je američka odluka o NIS-u, Srbija nikome ništa neće oduzimati preko noći

Vučić: Još ne znam kakva je američka odluka o NIS-u, Srbija nikome ništa neće oduzimati preko noći

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePančevonaftna industrija srbije

Politika, najnovije vesti »

(VIDEO) Ćacilend pun pristalica vlasti pred dolazak poslanika: Opozicija mirno ušla u Skupštinu

(VIDEO) Ćacilend pun pristalica vlasti pred dolazak poslanika: Opozicija mirno ušla u Skupštinu

N1 Info pre 29 minuta
(VIDEO) Opozicija kroz Ćacilend u Skupštinu, pristalice vlasti ih vređale povicima "ustaše" i "lopovi"

(VIDEO) Opozicija kroz Ćacilend u Skupštinu, pristalice vlasti ih vređale povicima "ustaše" i "lopovi"

N1 Info pre 14 minuta
Raguš: Jučerašnji incidenti pokazuju da je opozicija uvela nasilje u svoje delovanje

Raguš: Jučerašnji incidenti pokazuju da je opozicija uvela nasilje u svoje delovanje

RTV pre 19 minuta
Advokat Stupar: Nepostupanjem policije u Ćacilendu javnost svedoči urušavanju pravnog poretka

Advokat Stupar: Nepostupanjem policije u Ćacilendu javnost svedoči urušavanju pravnog poretka

Beta pre 10 minuta
Kleut: Nije trebalo da akademska zajednica pristane na pritiske države, već da ostane u blokadi

Kleut: Nije trebalo da akademska zajednica pristane na pritiske države, već da ostane u blokadi

Beta pre 5 minuta