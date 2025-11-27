Forbes Magazin: Šta znači tihi hod rafinerije

Vlada Srbije odlučila je da ruskoj strani da rok od 50 dana da nađe novog vlasnika za NIS.

Ukoliko se to ne dogodi, Srbija će po isteku tog roka uvesti svoju upravu i ponuditi najveću moguću cenu za tu kompaniju. U međuvremenu, rafinerija u Pančevu ulazi u tzv. tihi hod, a nakon toga bi mogla da obustavi rad. Šta to tehnički znači, za Forbes Magazin objasnio je Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku. „Rafinerija ne sme samo da stane. Mora da ima tehnički minimum rada. Ispod toga procesi postaju nestabilni i opasni. Taj tehnički minimum rada nije 10%