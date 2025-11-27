Koliko budžet košta povećanje penzija: Penzionerima u proseku 6.174 dinara više

Mali iznos za penzionera, ali ne tako mali za budžet.

Od prvog dana naredne godine primanja najstarijih sugrađana će biti povećana 12,2 odsto. Kada se taj procenat primeni na prosečnu penziju, to bi, isto tako prosečno, trebalo da bude povećanje vredno 6.174 dinara. Prosečna penzija će nakon ovog usklađivanja iznositi 56.860 dinara. Kao i dosad, sredstva koja se od doprinosa sliju PIO fondu neće biti dovoljna za isplatu penzija. Ali ni nivo prošlogodišnjih transfera iz budžeta. Kako sada stvari stoje, transferi će