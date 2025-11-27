EPS: Prvi vetropark Elektroprivrede Srbije "Kostolac" počeo probni rad

BEOGRAD - Prvi vetropark Elektroprivrede Srbije (EPS) "Kostolac" počeo je probni rad i proizveo prve megavat sate, saopšteno je danas iz EPS-a.

"Po dobijanju rešenja o priključenju na prenosni sistem pušten je napon u trafostanici i četiri strujna kruga, a zatim su se zavrtele elise vetrogeneratora 1. Time je počeo probni rad novog proizvodnog kapaciteta", navodi se u saopštenju. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković ocenio je da je ovo istorijski trenutak za EPS i kompanija osim energije iz vode, uglja i Sunca, sada na mreži ima i prvu energiju iz svog vetroparka u Kostolcu. "To je 66 megavata nove