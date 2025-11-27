Prvi vetromegavati Elektroprivrede Srbije: Zavrtele se elise u vetroparku Kostolac

Ekapija pre 5 sati
Prvi vetromegavati Elektroprivrede Srbije: Zavrtele se elise u vetroparku Kostolac

(Foto: Zoar Gavrilović/EPS) Izgradnja vetroparka Kostolac je završena i prvi vetropark Elektroprivrede Srbije (EPS) proizveo je prve megavat-sate, saopšteno je iz EPS-a.Po dobijanju rešenja o priključenju na prenosni sistem pušten je napon u trafostanici i četiri strujna kruga, a zatim su se zavrtele elise vetrogeneratora 1.

Time je počeo probni rad novog proizvodnog kapaciteta. - Ovo je istorijski trenutak za EPS i osim energije iz vode, uglja i Sunca, sada na mreži imamo i prvu energiju iz našeg vetroparka u Kostolcu. To je 66 megavata nove snage i veliki korak ka povećanju udela obnovljive energije i ka održivom energetskom razvoju ne samo EPS, već celokupne srpske energetike - rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS-a. On je istakao da je vetropark u Kostolcu samo početak
Ključne reči

EPSElektroprivreda SrbijeDušan živković

