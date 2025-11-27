Vetropark “Kostolac” počeo sa probnim radom

Izgradnja vetroparka „Kostolac“ je završena i prvi vetropark Elektroprivrede Srbije (EPS) proizveo je prve megavat-sate, saopšteno je danas iz EPS.

Po dobijanju rešenja o priključenju na prenosni sistem pušten je napon u trafostanici i četiri strujna kruga, a zatim su se zavrtele elise vetrogeneratora 1. Time je počeo probni rad novog proizvodnog kapaciteta, navedeno je u saopštenju. – Ovo je istorijski trenutak za EPS i osim energije iz vode, uglja i Sunca, sada na mreži imamo i prvu energiju iz našeg vetroparka u Kostolcu. To je 66 megavata nove snage i veliki korak ka povećanju udela obnovljive energije i