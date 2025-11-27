Odbornici SG sutra raspravljaju o BUDŽETU za 2026. "teškom" 14 MILIJARDI

Redovna sednica Skupštine grada, 12. po redu, biće održana sutra od 9 sati.

Najznačajnija tačka dnevnog reda je predlog odluke o budžetu grada Kragujevca za 2026. godinu, koji će iznositi oko 14 milijardi dinara. Na dnevnom redu naći će se i predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu, davanje saglasnosti na akta pravnih lica čiji je osnivač Grad i izmene finansijskih planova