Zvezdin turbo finiš

„Crveno-beli“ sjajnom završnicom savladali Olimpijakos 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15). – Čovek odluke ponovo Kodi Miler-Mekintajer

Neverovatna utakmica u Beogradskoj areni i još jedna čudesna pobeda košarkaša Crvene zvezde. „Crveno-beli“ su u 13. kolu Evrolige savladali Olimpijakos, ostvarili sedmu uzastopnu pobedu na domaćem terenu i vratili se na deobu prvog mesta u elitnom takmičenju. Bio je tim trenera Saše Obradovića na ivici provalije sredinom trećeg perioda kad je imao 12 poena zaostatka, ali je sjajnom finalnom deonicom i turbo finišem uspeo da napravi veliki preokret i dođe do