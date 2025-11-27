Uhapšen bivši direktor javnog preduzeća iz Inđije: "Muljao" sa dodelom posla na grobljima

Radio 021 pre 40 minuta  |  021.rs
Uhapšen bivši direktor javnog preduzeća iz Inđije: "Muljao" sa dodelom posla na grobljima

D.L. i M.P. uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja.

Sumnja se da je D.L, bivši direktor JKP "Komunalac" Inđija, u periodu od 5. marta 2024. godine do 1. jula 2024. godine iskoristio svoj službeni položaj i nezakonito isplatio 2.780.600 dinara preduzetničkoj radnji čiji je vlasnik osumnjičeni M.P, za radove na grobljima koje ta radnja nije izvodila, i to na osnovu faktura neistinite sadržine koje je sačinio osumnjičeni M.P. Obojici je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti privedeni i saslušani u
