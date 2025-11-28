Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

BBC News pre 1 sat

Getty Images Blizu devet miliona ljudi posetilo je Muzej Luvr u 2024.

Cene ulaznica za Luvr u Parizu porašće za 45 odsto za većinu posetilaca van Evropske unije, odlučio je upravni odbor jednog od najpoznatijih i najposećenijih muzeja na svetu.

Od početka sledeće godine, turisti iz mnogih zemalja, poput Amerike, Velike Britanije i Kine moraće da plate 32 evra umeseto dosadašnjih 22 evra da bi ušli u muzej.

Očekuje se da će od ovog povećanja muzej godišnje zaraditi milione evra (procena je oko 20 miliona evra) za finansiranje rekonstrukcije čuvene galerije.

Obezbeđenje i upravljanje muzejom suočeni su sa kritikama posle pljačke usred dana u oktobru, kada je četvoročlana banda ukrala dragulje procenjene na oko 88 miliona evra i pobegla za nekoliko minuta.

Do sada je uhapšeno četvoro ljudi - trojica muškaraca i žena - osumnjičenih za pljačku.

Posle pljačke, urađena je analiza i procenjeno je da muzej nema odgovarajuće bezbednosne sisteme, kao i da je mnoga oprema zastarela.

Od 14. januara 2026., posetioci iz zemalja van Evropskog ekonomskog prostora, koji obuhvata države članice Evropske unije, kao i Island, Norvešku i Lihtenštajn, plaćaće dodatnih 10 evra za ulazak u Luvr.

Za posetioce iz zemalja EU, Islanda, Norveške i Lihtentštajna cena karte je 22 evra.

U 2024. godini Luvr je posetilo blizu devet miliona ljudi, od čega je oko 70 odsto bilo iz inostranstva.

Najveći broj posetilaca je iz SAD, a oko šest odsto iz Kine, prema podacima muzeja.

Dugo se govori o problemima kapaciteta muzeja i velikim gužvama.

Posetioci se često žale na prepune galerije i duge redove, posebno u galeriji gde je izložena jedna od najvrednijih slika svih vremena - Mona Liza.

Ranije ove godine, francuski predsednik Emanuel Makron i uprava Luvra najavili su obnavljanje muzeja i predložili veće cene karata za posetioce van EU u 2026. godini.

Makron je tada rekao i da će jedna od najznačajnijih slika u istoriji čovečanstva - Mona Liza - biti premeštena u novi prostor kako bi se rešila prenatrpanost.

Većina od 30.000 dnevnih posetilaca Luvra hrli da vidi remek-delo Leonarda da Vinčija.

Masa posetilaca se probija kroz salu Eta, galeriju u kojoj je izložena Mona Liza, a mnogi od njih imaju tek nekoliko trenutaka da pogledaju sliku i naprave fotografiju.

Getty Images Uobičajena gužva u Luvru, u galeriji gde je izložena Mona Liza

Uprava Luvra je najavila i obnovu drugih delova muzeja i dodavanje toaleta i restorana.

Procenjeno je da će ukupni troškovi za obnovu iznositi nekoliko stotina miliona evra.

Ranije ovog meseca, Luvr je objavio zatvaranje galerije u kojoj su izloženi eksponati iz drevne Grčke zbog strukturnih problema.

Istraga posle pljačke u oktobru otkrila je da je muzej potrošio znatno više na kupovinu novih umetničkih dela, ali daleko manje na održavanje i restauraciju.

