Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Cene ulaznica za Luvr u Parizu porašće za 45 odsto za većinu posetilaca van Evropske unije, odlučio je upravni odbor jednog od najpoznatijih i najposećenijih muzeja na svetu.

Od početka sledeće godine, turisti iz mnogih zemalja, poput Amerike, Velike Britanije i Kine moraće da plate 32 evra umeseto dosadašnjih 22 evra da bi ušli u muzej. Očekuje se da ćeod ovog povećanja muzej godišnje zaraditi milione evra (procena je oko 20 miliona evra) za finansiranje rekonstrukcije čuvene galerije. Obezbeđenje i upravljanje muzejom suočeni su sa kritikama posle pljačke usred dana u oktobru, kada je četvoročlana banda ukrala dragulje procenjene