Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

NIN pre 4 sati
Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Cene ulaznica za Luvr u Parizu porašće za 45 odsto za većinu posetilaca van Evropske unije, odlučio je upravni odbor jednog od najpoznatijih i najposećenijih muzeja na svetu.

Od početka sledeće godine, turisti iz mnogih zemalja, poput Amerike, Velike Britanije i Kine moraće da plate 32 evra umeseto dosadašnjih 22 evra da bi ušli u muzej. Očekuje se da ćeod ovog povećanja muzej godišnje zaraditi milione evra (procena je oko 20 miliona evra) za finansiranje rekonstrukcije čuvene galerije. Obezbeđenje i upravljanje muzejom suočeni su sa kritikama posle pljačke usred dana u oktobru, kada je četvoročlana banda ukrala dragulje procenjene
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

BBC News pre 4 minuta
Upola skuplje ulaznica za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

Upola skuplje ulaznica za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

Danas pre 2 sata
Luvr razbesneo turiste, ko nije iz EU kartu plaća skuplje! Nova odluka šokirala posetioce, uprava tvrdi da ima dobro opravdanje…

Luvr razbesneo turiste, ko nije iz EU kartu plaća skuplje! Nova odluka šokirala posetioce, uprava tvrdi da ima dobro opravdanje

Dnevnik pre 1 sat
Luvr povećava cene za ne-Evropljane za 45%: Ulaznica skače na 32 evra

Luvr povećava cene za ne-Evropljane za 45%: Ulaznica skače na 32 evra

Serbian News Media pre 3 sata
Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Radio 021 pre 4 sati
Za posetioce koji nisu iz EU cena viša za 45 odsto: Od sledeće godine skuplja ulaznica za Luvr

Za posetioce koji nisu iz EU cena viša za 45 odsto: Od sledeće godine skuplja ulaznica za Luvr

Euronews pre 3 sata
Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUpravni odborEUKinaVelika BritanijaPariz

Kultura, najnovije vesti »

Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

Uprava Luvra posle pljačke udara po džepu posetioce iz ne EU zemalja

BBC News pre 4 minuta
Novi Bečej odaje počast velikom glumcu: Otkrivena bista Slavku Simiću

Novi Bečej odaje počast velikom glumcu: Otkrivena bista Slavku Simiću

Dnevnik pre 18 minuta
Jergović je pre 14 godina pisao o skulpturi koju predlažu za raskrsnicu kod Vjesnika: Neostvareni projekat čuvenog umetnika

Jergović je pre 14 godina pisao o skulpturi koju predlažu za raskrsnicu kod Vjesnika: Neostvareni projekat čuvenog umetnika

Danas pre 58 minuta
Kad vide ćerku Harija i Megan jasno je čija je genetika pobedila: Nosi ime po njegove 2 najbitnije žene

Kad vide ćerku Harija i Megan jasno je čija je genetika pobedila: Nosi ime po njegove 2 najbitnije žene

Kurir pre 1 sat
Paraf za Euronews Srbija otkrivaju kako će započeti koncert u Beogradu i proslaviti 50 godina postojanja

Paraf za Euronews Srbija otkrivaju kako će započeti koncert u Beogradu i proslaviti 50 godina postojanja

Euronews pre 43 minuta