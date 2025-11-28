Umrla pripadnica američke Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Beta pre 51 minuta

 Jedna od dvoje pripadnika američke Nacionalne garde koje je u sredu napao osumnjičeni Avganistanac umrla je od zadobijenih povreda, objavio je američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je u televizijskom obraćanju rekao juče da je preminula 20-godišnja Sara Bekstorm iz Zapadne Virdžinije, pripadnica nacionalne garde, teško povređena u tom napadu.

Ranjeni pripadnik Nacionalne garde 24-godišnji Endrju Vulf, u teškom je stanju i bori se za život, rekao je Tramp.

Za teško ranjavanje dvoje pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije u Vašingtonu, nekoliko blokova od Bele kuće, osumnjičen je državljanin Avganistana koji je u domovini radio za američku obaveštajnu službu CIA i emigrirao u SAD 2021. godine, objavili su juče zvaničnici SAD. {image3}

Pre nego što je emigrirao iz Avganistana, osumnjičeni 29-godišnji Rahmanulah Lakanval je radio u specijalnoj jedinici avganistanske vojske, koju je podržavala CIA, rekao je Asošiejted presu njegov neimenovani rođak.

Protiv Lakanvala su podignute optužnice za pokušaj ubistva i posedovanje oružja tokom nasilnog krivičnog dela.

(Beta, 28.11.2025)

Povezane vesti »

Preminula pripadnica američke Nacionalne garde koja je ranjena kod Bele kuće

Preminula pripadnica američke Nacionalne garde koja je ranjena kod Bele kuće

Novi magazin pre 26 minuta
Još jedan plan Donalda Trampa za rešenje problema sa migrantima: Pooštravanje mera, trajna obustava i ukidanje beneficija

Još jedan plan Donalda Trampa za rešenje problema sa migrantima: Pooštravanje mera, trajna obustava i ukidanje beneficija

Večernje novosti pre 16 minuta
Trump najavio plan za obustavu trajnih migracija iz zemalja Trećeg sveta

Trump najavio plan za obustavu trajnih migracija iz zemalja Trećeg sveta

Bloomberg Adria pre 1 sat
(Foto) Ovo je pripadnica Nacionalne garde koja je upucana kod Bele kuće: Sara stupila na dužnost pre dve godine, oglasio se…

(Foto) Ovo je pripadnica Nacionalne garde koja je upucana kod Bele kuće: Sara stupila na dužnost pre dve godine, oglasio se njen otac

Blic pre 1 sat
Tramp najavio plan za trajnu obustavu migracija iz "zemalja trećeg sveta"

Tramp najavio plan za trajnu obustavu migracija iz "zemalja trećeg sveta"

Euronews pre 1 sat
Umrla pripadnica Nacionalne garde upucana kod Bele kuće; Tramp: Bila je neverovatna osoba

Umrla pripadnica Nacionalne garde upucana kod Bele kuće; Tramp: Bila je neverovatna osoba

B92 pre 1 sat
Umrla pripadnica američke Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Umrla pripadnica američke Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald TrampVirdžinija

Svet, najnovije vesti »

Zašto je nemačka policija pucala u 12-godišnju Srpkinju?

Zašto je nemačka policija pucala u 12-godišnju Srpkinju?

N1 Info pre 56 minuta
Umrla pripadnica američke Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Umrla pripadnica američke Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Beta pre 51 minuta
Broj žrtava u požaru u višespratnicama u Hongkongu porastao na 128

Broj žrtava u požaru u višespratnicama u Hongkongu porastao na 128

Beta pre 36 minuta
Broj žrtava poplava u jugoistočnoj Aziji porastao na 145 , na Šri Lanki 56 stradalih

Broj žrtava poplava u jugoistočnoj Aziji porastao na 145 , na Šri Lanki 56 stradalih

RTV pre 1 minut
Politički zemljotres u Kijevu: Pretres kuće Andrija Jermaka, šefa kabineta Zelenskog

Politički zemljotres u Kijevu: Pretres kuće Andrija Jermaka, šefa kabineta Zelenskog

Blic pre 21 minuta