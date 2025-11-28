Umrla pripadnica američke Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Jedna od dvoje pripadnika američke Nacionalne garde koje je u sredu napao osumnjičeni Avganistanac umrla je od zadobijenih povreda, objavio je američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je u televizijskom obraćanju rekao juče da je preminula 20-godišnja Sara Bekstorm iz Zapadne Virdžinije, pripadnica nacionalne garde, teško povređena u tom napadu.

Ranjeni pripadnik Nacionalne garde 24-godišnji Endrju Vulf, u teškom je stanju i bori se za život, rekao je Tramp.

Za teško ranjavanje dvoje pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije u Vašingtonu, nekoliko blokova od Bele kuće, osumnjičen je državljanin Avganistana koji je u domovini radio za američku obaveštajnu službu CIA i emigrirao u SAD 2021. godine, objavili su juče zvaničnici SAD. {image3}

Pre nego što je emigrirao iz Avganistana, osumnjičeni 29-godišnji Rahmanulah Lakanval je radio u specijalnoj jedinici avganistanske vojske, koju je podržavala CIA, rekao je Asošiejted presu njegov neimenovani rođak.

Protiv Lakanvala su podignute optužnice za pokušaj ubistva i posedovanje oružja tokom nasilnog krivičnog dela.