Haos u "Eliti" zbog prvog intervjua oca Nenada Macanovića Bebice. Sin i bivša snajka u panici nakon saznanja: "On iz Koteža zna sa kim sam ja bila? Sram ga bilo!"

Blic pre 4 sati
Haos u "Eliti" zbog prvog intervjua oca Nenada Macanovića Bebice. Sin i bivša snajka u panici nakon saznanja: "On iz Koteža…

Tomislav je kritikovao bivšu snajku i komentarisao veridbu Nenada Macanovića.

Učesnici rijalitija reagovali su burno na izjave Nenadovog oca, stvarajući napetost unutar kuće „Elite 9“. Tomislav Macanović, otac rijaliti učesnika Nenada Macanovića Bebice, pre dva dana dao je svoj prvi intervju za "Blic", u kom je rekao sve što mu je na duši. Tomislav nije birao reči, naročito o bivšoj snajki, a to su sad saznali učesnici "Elite 9", pa je odmah nastao haos. Voditelj "Elite" Milan Milošević saopštio je takmičarima šta je Tomislav pričao. - On
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Sram ga bilo, ja ga takvog ne znam!" Bebica poludeo kada je čuo šta je njegov otac pričao, Teodora nikad besnija!

"Sram ga bilo, ja ga takvog ne znam!" Bebica poludeo kada je čuo šta je njegov otac pričao, Teodora nikad besnija!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Milan Milošević

Zabava, najnovije vesti »

Mirka Vasiljević u čipkastoj haljini sa dekolteom: Glumica pozira tip-top sređena, boli koliko dobro izgleda u glamuroznom…

Mirka Vasiljević u čipkastoj haljini sa dekolteom: Glumica pozira tip-top sređena, boli koliko dobro izgleda u glamuroznom izdanju

Blic pre 11 minuta
(Video) Milica Kon pljunula žvaku nasred stola: Isplivao snimak kako pokušava da pogodi pikslu i mišljenja su podeljena, "dama…

(Video) Milica Kon pljunula žvaku nasred stola: Isplivao snimak kako pokušava da pogodi pikslu i mišljenja su podeljena, "dama pre svega"

Blic pre 46 minuta
"Peja je hteo da proverimo veličinu prstena", Ena Čolić se oglasila nakon što su viđeni u zlatari, evo šta njen sin misli o…

"Peja je hteo da proverimo veličinu prstena", Ena Čolić se oglasila nakon što su viđeni u zlatari, evo šta njen sin misli o njihovoj veridbi

Blic pre 46 minuta
Asmin otkrio Aneli šok informaciju: Nije mogla da veruje šta čuje: "Ko ti je to rekao?", evo šta su Anita i Luka radili (video)…

Asmin otkrio Aneli šok informaciju: Nije mogla da veruje šta čuje: "Ko ti je to rekao?", evo šta su Anita i Luka radili (video)

Blic pre 11 minuta
"Izađem na binu i kažem 'ne mogu'", Tijana M. progovorila o depresiji: Evo šta je ova koleginica uradila za nju

"Izađem na binu i kažem 'ne mogu'", Tijana M. progovorila o depresiji: Evo šta je ova koleginica uradila za nju

Telegraf pre 36 minuta