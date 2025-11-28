"Sram ga bilo, ja ga takvog ne znam!" Bebica poludeo kada je čuo šta je njegov otac pričao, Teodora nikad besnija!

Za sve što je pričao sada su saznali učesnici rijalitija, te je u Beloj kući nastao opšti haos

Tomislav Macanović, otac rijaliti učesnika Nenada Macanovića Bebice, pre dva dana dao je svoj prvi intervju, u kom je rekao sve što mu je na duši. Kako je Nenad na samom početku ove sezone verio Teodoru, međutim, zbog njenih simpaija prema Filipu Đukiću sve je puklom, a otac rijaliti učesnika nije birao reči o bivšoij snajki. Za sve što je pričao sada su saznali učesnici rijalitija, te je u Beloj kući nastao opšti haos.