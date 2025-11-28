Skandal: Radnica Centra za socijalni rad u Čačku skidala novac sa računa najsiromašnijih, ukrala više od 5 miliona

Blic pre 2 sata
Skandal: Radnica Centra za socijalni rad u Čačku skidala novac sa računa najsiromašnijih, ukrala više od 5 miliona

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i najavljeno privođenje nadležnom tužilaštvu.

Pronevera je oštetila korisnike socijalne pomoći za više od 3,3 miliona dinara i budžet Srbije za preko 2 miliona dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. R. (1959) iz Čačka, koja se sumnjiči da je višegodišnjom zloupotrebom službenog položaja u Centru za socijalni rad grada Čačka,
