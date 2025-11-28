"Ne možemo da komentarišemo istragu": Oglasio se Centar za socijlalni rad u Čačku povodom uhapšene radnice

Nakon vesti da je radnica Centra za socijalni rad u Čačku višegodišnjom zloupotrebom položaja nezakonito prisvojila 5.3 miliona dinara, oglasili su se iz ove javne javne ustanove. "Centar za socijalni rad je u septembru 2023. godine nakon internih provera i prikupljenih sazananja o mogućim nezakonitim radnjama jednog zaposlenog lica, odmah obavestio nadležne organe i u potpunosti sarađivao tokom čitavog postupka", saopšteno je iz Centra za socijalni rad u Čačku.