"To će ugroziti mirovni sporazum" Oglasio se premijer Belgije: "Biće kolateralna šteta"

Belgijski premijer Bart De Vever izrazio je zabrinutost zbog EU plana za korištenje ruske zamrznute imovine za finansiranje Ukrajine Napomenuo je da bi takav potez mogao ugroziti mogućnosti za mirovni sporazum s Rusijom Belgijski premijer Bart De Vever izjavio je danas da bi plan Evropske unije da koristi zamrznutu rusku državnu imovinu za finansiranje Ukrajine mogao da ugrozi šanse za potencijalni mirovni sporazum kojim bi se okončao rat sa Rusijom, koji traje
