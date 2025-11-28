MUP pozvao na oprez prilikom onlajn kupovine tokom „Crnog petka“

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da budu oprezni u internet kupovini tokom globalnog praznika velikih popusta i rasprodaja poznatog pod nazivom „Crni petak“, kao i da se čuvaju mogućih internet prevara. „Poslednji petak u novembru svim ljubiteljima kupovine preko interneta poznat je kao ‘Crni petak (Black Friday)’ i da s obzirom da su ponude vrlo povoljne, treba se čuvati mogućih prevara i biti oprezan prilikom kupovine ‘online'“, navodi se u