MUP Srbije zbog Crnog petka upozorio građane da budu oprezni prilikom internet kupovina

Beta pre 1 sat

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije je upozorilo građane da budu oprezni u internet kupovini tokom globalnog praznika velikih popusta poznatog kao ''Crni petak (Black Friday)''.

MUP Srbije na Fejsbuku upozorio građane i na moguće internet prevare prilikom kupovine, te im savetovao kako da se ponašaju i šta da ne rade.

Jedan od saveta je i da nikada ne šalju podatke o bankarskoj kartici putem elektronske pošte, niti bilo kojim drugim sredstvom komunikacije.

Građanima je savetovano i da, ukoliko im neko traži da slikaju prednju i zadnju stranu kartice i da tu sliku pošalju to ne čine "jer je gotovo sigurno u pitanju pokušaj prevare".

"Kada naiđete na internetu na nešto što je 'mnogo dobro da bi bilo realno' razmislite više puta pre nego što se odlučite da to kupite", naveo je MUP.

Građanima je savetovano i da prilikom kupovine putem interneta da obrate pažnju na veb adresu sa koje kupuju ili na kojoj vrše bilo koje plaćanje.

'Crni petak (Black Friday) po običaju, u brojnim radnjama, traje i celog vikenda.

(Beta, 28.11.2025)

