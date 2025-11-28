Odbornici u Kragujevcu danas o budžetu grada za 2026. godinu

Glas Šumadije pre 18 minuta  |  Jovanka Nikolić
Budžet za 2026. godinu projektovan je na preko 14 milijardi dinara.

Preko milijardu i 400 miliona planirano je za ulice u Kragujevcu, milijardu za sanaciju postojećih, oko 400 miliona dinara za nove. Odbobornici opozicije tražili su i da se na dnevni red stavi odluka o statusu roditelj-negovatelja, a biće i produžen mandat v.d. direktorima Doma omladine i Gradske turističke organizacije, Nebojši Jakovljeviću i Mirjani Milenković.
