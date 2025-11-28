Stanje na putevima: Obavezna upotreba zimske opreme

Glas Zaječara pre 39 minuta  |  Izvor: Beta
Stanje na putevima: Obavezna upotreba zimske opreme

Vozačima danas otežavaju vožnju kiša i sneg, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), koji upozorava na oprez i podseća da je obavezna upotreba zimske opreme.

Na deonicama puteva prvog prioriteta održavanja kod Sjenice, Užica, Novog Pazaram Nove Varoši, Prijepolja, Jošaničke Banje, Kopaonika kolovoz je vlažan i ima snega do pet centimetara. Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju osam sati, a na prelazu Šid dva sata. Izvor: Beta
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

AMSS: Obavezna upotreba zimske opreme

AMSS: Obavezna upotreba zimske opreme

Moj Novi Sad pre 10 minuta
AMSS: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

AMSS: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

Danas pre 40 minuta
Teretnjaci na Batrovcima čekaju osam sati, na Šidu dva

Teretnjaci na Batrovcima čekaju osam sati, na Šidu dva

Ozon pre 1 sat
Kolone vozila na Gazeli, kolaps kod Autokomadne: Evo kakvo je trenutno stanje na ulicama Beograda, Slavija prohodna (foto)

Kolone vozila na Gazeli, kolaps kod Autokomadne: Evo kakvo je trenutno stanje na ulicama Beograda, Slavija prohodna (foto)

Kurir pre 34 minuta
AMSS: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

AMSS: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

N1 Info pre 1 sat
Upozorenje za vozače: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

Upozorenje za vozače: Obavezna upotreba zimske opreme, kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

Nova pre 1 sat
Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju osam sati, dva sata na prelazu Šid

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju osam sati, dva sata na prelazu Šid

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SjenicaKopaonikPrijepoljeSnegUžiceBatrovciAMSSŠidstanje na putevima

Društvo, najnovije vesti »

Radar: MUP zadržava skaj prepisku u kojoj se pominju braća Vučić, vlast žuri da se obračuna sa TOK

Radar: MUP zadržava skaj prepisku u kojoj se pominju braća Vučić, vlast žuri da se obračuna sa TOK

N1 Info pre 19 minuta
Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: U kampanji i političari i studenti

Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: U kampanji i političari i studenti

BBC News pre 20 minuta
Nova studija menja priču o pripitomljavanju mačaka: Otkriveno vreme dolaska u Evropu

Nova studija menja priču o pripitomljavanju mačaka: Otkriveno vreme dolaska u Evropu

N1 Info pre 25 minuta
Spektakularna trka po obodu vulkana

Spektakularna trka po obodu vulkana

BBC News pre 20 minuta
Spektakularna trka po obodu vulkana

Spektakularna trka po obodu vulkana

Danas pre 10 minuta