Stanje na putevima: Obavezna upotreba zimske opreme

Vozačima danas otežavaju vožnju kiša i sneg, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), koji upozorava na oprez i podseća da je obavezna upotreba zimske opreme.

Na deonicama puteva prvog prioriteta održavanja kod Sjenice, Užica, Novog Pazaram Nove Varoši, Prijepolja, Jošaničke Banje, Kopaonika kolovoz je vlažan i ima snega do pet centimetara. Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju osam sati, a na prelazu Šid dva sata. Izvor: Beta