U ponoć počela izborna tišina za lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju

Izborna tišina 48 sati uoči lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju počela je noćas u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju, 30. novembra u 20 časova.

Biračka mesta u Negotinu i Mionici gde se održavaju redovni lokalni izbori, kao i u Sečnju gde se održavaju vanredni, u nedelju će biti otvorena od 7 do 20 časova. Izborna tišina je period tokom kog je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate, prenela je ranije