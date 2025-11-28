Urušavanje puta u Kragujevcu: Grad demantuje Inobačku – "Nismo dobili nikakvo upozorenje"

Urušavanje puta u Kragujevcu: Grad demantuje Inobačku – "Nismo dobili nikakvo upozorenje"

Gradska uprava Kragujevca je, povodom današnjeg obrušavanja saobraćajnice u okviru kompleksa Centara izvrsnosti, demantovala tvrdnje kompanije Inobačka da je ta firma uputila gradskoj inspekciji bilo kakav dopis, prijavu, fotografije, niti obaveštenje o rizicima, potkopavanju terena ili pretnji po stabilnost saobraćajnice.

Saopšteno je da je nadležna inspekcija 21. novembra naložila hitnu obustavu radova na izgradnji stambenog objekta u neposrednoj blizini kompleksa Centara izvrsnosti. Rešenje je doneto preventivno i radovi su istog dana u potpunosti zaustavljeni. Do naknadnog obrušavanja terena došlo je usled obilnih padavina, nepovoljnih vremenskih uslova i uticaja vlage i vremenskih prilika na stabilnost terena i postojećih potpornih konstrukcija, tvrdi se u saopštenju. Odbacuju
