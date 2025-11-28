Od januara upola skuplje ulaznice za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

N1 Info pre 29 minuta  |  Beta
Od januara upola skuplje ulaznice za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

Vlada Francuske je podržala odluku pariskog Luvra, najposećenijeg muzeja na svetu, da od 14. januara za 45 odsto poveća cenu ulaznica za posetioce izvan Evropskog ekonomskog prostora (EU, Island, Lihtenštajn i Norveška - EEA), da bi taj muzej finansijski ojačao, ali sindikati su to osudili.

Sada ulaznica košta 22 evra, a posetici izvan EEA će plaćati 10 evra više, po 32 evra. Povećanje je u četvrtak odobrio Upravni odbor Luvra, koji se posebno nada rastu prihoda od Amerikanaca koji čine najveću grupu stranih posetilaca, a i od Kineza koji su na trećem mestu bili 2024. godine. Luvr je prošle godine posetilo 8,7 miliona ljudi, od kojih su 69 odsto bili stranci. U haosu posle spektakularne pljačke 19. oktobra, Luvr se nada da će od povećanja cene
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

RTV pre 49 minuta
Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

Politika pre 4 minuta
Upola skuplje ulaznica za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

Upola skuplje ulaznica za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Upravni odborEUSindikatNorveškaFrancuska

Kultura, najnovije vesti »

Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

RTV pre 49 minuta
8 najboljih SF serija svih vremena po sajtu Rotten Tomatoes

8 najboljih SF serija svih vremena po sajtu Rotten Tomatoes

Danas pre 34 minuta
Od januara upola skuplje ulaznice za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

Od januara upola skuplje ulaznice za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške

N1 Info pre 29 minuta
Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

Luvr povećava cene karata za turiste van EU za 45 odsto

Politika pre 4 minuta
Ne ignorišite ovaj film

Ne ignorišite ovaj film

Velike priče pre 2 sata