Od januara upola skuplje ulaznice za posetioce Luvra izvan EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške
N1 Info pre 29 minuta | Beta
Vlada Francuske je podržala odluku pariskog Luvra, najposećenijeg muzeja na svetu, da od 14. januara za 45 odsto poveća cenu ulaznica za posetioce izvan Evropskog ekonomskog prostora (EU, Island, Lihtenštajn i Norveška - EEA), da bi taj muzej finansijski ojačao, ali sindikati su to osudili.
Sada ulaznica košta 22 evra, a posetici izvan EEA će plaćati 10 evra više, po 32 evra. Povećanje je u četvrtak odobrio Upravni odbor Luvra, koji se posebno nada rastu prihoda od Amerikanaca koji čine najveću grupu stranih posetilaca, a i od Kineza koji su na trećem mestu bili 2024. godine. Luvr je prošle godine posetilo 8,7 miliona ljudi, od kojih su 69 odsto bili stranci. U haosu posle spektakularne pljačke 19. oktobra, Luvr se nada da će od povećanja cene