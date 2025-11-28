Odron kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu: Potporni zidovi i put se obrušavaju (VIDEO)

Kod kompleksa Centar izvrsnosti u Kragujevcu ovog jutra došlo je do obrušavanja potpornih zidova i dela pristpune saobraćajnice.

Kako piše Glas Šumadije, obrušavanje je sve učestalije, a stabilnost terena i i dalje ugrožena, što izaziva nezadovoljstvo i zabrinutost građana. Prema rečima reporterke N1 sa lica mesta, u Kragujevcu danima pada kiša, a potporni zid i deo puta obrušili su se ka stambenoj zgradi u izgradnji. Još nemamo zvaničnih informacija zbog čega je došlo do klizišta, a policija obezbeđuje prilaz mestu.