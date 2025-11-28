Odron kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu: Potporni zidovi i put se obrušavaju (VIDEO)

N1 Info pre 28 minuta  |  Glas Šumadije
Odron kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu: Potporni zidovi i put se obrušavaju (VIDEO)

Kod kompleksa Centar izvrsnosti u Kragujevcu ovog jutra došlo je do obrušavanja potpornih zidova i dela pristpune saobraćajnice.

Kako piše Glas Šumadije, obrušavanje je sve učestalije, a stabilnost terena i i dalje ugrožena, što izaziva nezadovoljstvo i zabrinutost građana. Prema rečima reporterke N1 sa lica mesta, u Kragujevcu danima pada kiša, a potporni zid i deo puta obrušili su se ka stambenoj zgradi u izgradnji. Još nemamo zvaničnih informacija zbog čega je došlo do klizišta, a policija obezbeđuje prilaz mestu.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Suvlasnik firme koja je radila put koji se obrušio: Mislim da je zbog projekta pored, molili smo inspekciju da izađe na teren

Suvlasnik firme koja je radila put koji se obrušio: Mislim da je zbog projekta pored, molili smo inspekciju da izađe na teren

N1 Info pre 28 minuta
Kragujevac: Obrušio se deo puta kod Centra za izvrsnost

Kragujevac: Obrušio se deo puta kod Centra za izvrsnost

Pressek pre 18 minuta
(Video) Ulica se samo sručila na gradilište: Klizište kod naučnog kompleksa u Kragujevcu: Popustili potporni zidovi, snimljen…

(Video) Ulica se samo sručila na gradilište: Klizište kod naučnog kompleksa u Kragujevcu: Popustili potporni zidovi, snimljen trenutak obrušavanja

Blic pre 3 minuta
Pogledajte trenutak kad se obrušio put u Kragujevcu VIDEO

Pogledajte trenutak kad se obrušio put u Kragujevcu VIDEO

Nova pre 8 minuta
OBRUŠILI SE potporni zidovi i deo saobraćajnice kod Centara izvrsnosti (FOTO)

OBRUŠILI SE potporni zidovi i deo saobraćajnice kod Centara izvrsnosti (FOTO)

InfoKG pre 1 sat
Odron kod Centra izvrsnosti uznemirio građane

Odron kod Centra izvrsnosti uznemirio građane

Glas Šumadije pre 58 minuta
VIDEO Obrušen deo puta u Kragujevcu: Potporni zidovi nastavljaju da klize

VIDEO Obrušen deo puta u Kragujevcu: Potporni zidovi nastavljaju da klize

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Odron kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu: Potporni zidovi i put se obrušavaju (VIDEO)

Odron kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu: Potporni zidovi i put se obrušavaju (VIDEO)

N1 Info pre 28 minuta
Osam godina krala socijalnu pomoć: Uhapšena u Čačku zbog prisvajanja više od 5,3 miliona dinara

Osam godina krala socijalnu pomoć: Uhapšena u Čačku zbog prisvajanja više od 5,3 miliona dinara

N1 Info pre 28 minuta
Suvlasnik firme koja je radila put koji se obrušio: Mislim da je zbog projekta pored, molili smo inspekciju da izađe na teren

Suvlasnik firme koja je radila put koji se obrušio: Mislim da je zbog projekta pored, molili smo inspekciju da izađe na teren

N1 Info pre 28 minuta
VAŠA PISMA U.: Vaša mala ekipa treba da bude primer kako treba da rade slobodni novinari!

VAŠA PISMA U.: Vaša mala ekipa treba da bude primer kako treba da rade slobodni novinari!

Plus online pre 18 minuta
Saopštenje GrO SRCE Kragujevac povodom obrušavanja saobraćajnice ispred Centra izvrsnosti

Saopštenje GrO SRCE Kragujevac povodom obrušavanja saobraćajnice ispred Centra izvrsnosti

Glas Šumadije pre 18 minuta