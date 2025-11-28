Radar: MUP zadržava skaj prepisku u kojoj se pominju braća Vučić, vlast žuri da se obračuna sa TOK

N1 Info pre 20 minuta  |  Radar
Radar: MUP zadržava skaj prepisku u kojoj se pominju braća Vučić, vlast žuri da se obračuna sa TOK

Pritisak vlasti na TOK dostiže vrhunac, a kako Radar nezvanično saznaje u policiji, jedan od razloga jeste i pristigli novi paket komunikacija preko Skaj aplikacije u kojoj se pominju i braća Vučić, a koji je preko Evropola dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP).

Ovaj paket, kako saznaje Radar, odnosi se na sumnju da postoji visoka korupcija – ona u koju su umešani predstavnici srpskih institucija. Posebno problematično za vlast, koja žuri da se obračuna sa TOK-om, što se, kako nam kažu izvori, u toj komunikaciji spominju braća Aleksandar i Andrej Vučić. Indikativno je i da MUP ceo taj paket komunikacije nije još predao TOK-u. Ceo tekst pročitajte na sajtu Radara.
Danas pre 50 minuta
Radar pre 9 sati
N1 Info pre 20 minuta
