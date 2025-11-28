Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 201 din, benzin 181 dinar do 5. decembra

Naslovi.ai pre 30 minuta

Evrodizel je pojeftinio za tri, a benzin za dva dinara; cene važe narednih sedam dana do 5. decembra 2025.

Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe od 28. novembra do 5. decembra 2025. Litar evrodizela koštaće 201 dinar, što je za tri dinara manje nego prošle nedelje, dok će benzin evropremijum BMB biti 181 dinar, niži za dva dinara. Ove cene su maksimalne i važe na svim pumpama u Srbiji, a privredni subjekti su dužni da ih primene odmah po objavljivanju. RTS Dnevnik Radio 021 Ozon RTK

Vlada Srbije je u julu produžila uredbu o ograničenju cena goriva na još šest meseci, a najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara. Očekuje se da cene ostanu stabilne do narednog petka, kada će biti moguće novo usklađivanje. NIN Biznis.rs Serbian News Media

Na međunarodnim berzama cena sirove nafte je blago porasla, dok se u Srbiji nastavlja period sankcija NIS-u. Predsednik Srbije apeluje na SAD za odobrenje licence za nastavak rada NIS-a, a Mađarska najavljuje povećanje isporuke derivata. Ovi faktori mogu uticati na buduće cene goriva. Telegraf Nova Rešetka