Obrušio se potporni zid i deo puta kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu

Deo puta u blizini kompleksa Centar izvrsnosti u Kragujevcu, obrušio se jutros, preneo je portal Glas Šumadije.

Na fotografijama i snimcima vidi se trenutak obrušavanja dela pristupne saobraćajnice i potpornih zidova ka stambenoj zgradi u izgradnji. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić rekao je danas da će građevinska inspekcija će "utvrditi razloge zbog čega se odronila interna saobraćajnica kod Centara izvrsnosti na susedni plac gde je počela izgradnja zgrade privatnog investitora". A post shared by Glas Šumadije (@glassumadije.rs) Dašić je na zasedanju Skupštine grada