Obrušavanje u Kragujevcu: Ko je izvodio radove bez dozvole

Vreme pre 2 sata
Na gradilištu u Kragujevcu je došlo do obrušavanja zemljišta, potpornih zidova i dela puta. Gradilište pripada kompaniji „RP invest 1980“, a firma je radila bez građevinske dozvole, piše Glas Šumadije

Kompanija „RP invest 1980“ Kragujevac je u prethodnih nekoliko meseci podnosila više zahteva Gradskoj upravi za izmene lokacijskih uslova, odobrenje pripremnih radova i izdavanje građevinske dozvole. Neki od zahteva bili su odobreni, međutim, onaj glavni – građevinska dozvola, bila je odbijena, dok su pripremni radovi dozvoljeni, piše Glas Šumadije. Gradska uprava je 20. oktobra 2025. godine izdala rešenje o odobrenju samo pripremnih radova, koji obuhvataju izradu
