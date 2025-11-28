Tramp: ‘Stop migrantima iz zemalja trećeg sveta’

Američki predsednik Donald Tramp ne odustaje od pooštravanja migracione politike, o kojoj je govorio i tokom predizborne kampanje. "Trajno ćemo zaustaviti migraciju u SAD iz svih zemalja trećeg sveta", rekao je TRamp dan pošto je avganistanski državljanin optužen da je pucao na dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

Mera će "pomoći američkom sistemu da se potpuno oporavi" od imigracione politike koja je narušila " blagostanje i životne uslove" mnogih Amerikanaca, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social). Detalji plana još nisu poznati, niti se zna koje zemlje će biti pogođene novom merom. Pucnjava u Vašingtonu je velika pretnja po nacionalnu bezbednost, upozorio je Tramp, obećavši da će preduzeti sve korake kako bi uklonio "sve strance bez obzira na