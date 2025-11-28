SNS fakultet postoji, ali samo na papiru: Bez table, bez studenata i uz „ne“ Studentskog parlamenta

Kriza izazvana namerom vlasti da, posle blokada, Filozofski fakultet u Nišu podeli na dva - se ne stišava.

Studenti istorije, srpskog i ruskog jezika koji po odluci Vlade treba da pređu na novi Fakultet srpskih studija, većinski su se izjasnili protiv toga. Stigle su i prijave protiv profesora-lojalista koji su i dalje zaposleni na Filozofskom fakultetu, a predstvaljaju se kao uprava novog. Fakultet srpskih studija postoji. Upisan na adresu Filozofskog fakulteta u Nišu. U virtuelnom svetu, imaju sajt sa domenom kao pravi, ali na zgradi u kojoj su – nemaju tablu. Nemaju