SNS fakultet postoji, ali samo na papiru: Bez table, bez studenata i uz „ne“ Studentskog parlamenta

Nova pre 55 minuta  |  Autor: N1
SNS fakultet postoji, ali samo na papiru: Bez table, bez studenata i uz „ne“ Studentskog parlamenta

Kriza izazvana namerom vlasti da, posle blokada, Filozofski fakultet u Nišu podeli na dva - se ne stišava.

Studenti istorije, srpskog i ruskog jezika koji po odluci Vlade treba da pređu na novi Fakultet srpskih studija, većinski su se izjasnili protiv toga. Stigle su i prijave protiv profesora-lojalista koji su i dalje zaposleni na Filozofskom fakultetu, a predstvaljaju se kao uprava novog. Fakultet srpskih studija postoji. Upisan na adresu Filozofskog fakulteta u Nišu. U virtuelnom svetu, imaju sajt sa domenom kao pravi, ali na zgradi u kojoj su – nemaju tablu. Nemaju
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Fakultet srpskih studija postoji samo na papiru: Bez table, bez studenata i uz "ne" Studentskog parlamenta

Fakultet srpskih studija postoji samo na papiru: Bez table, bez studenata i uz "ne" Studentskog parlamenta

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSNS

Društvo, najnovije vesti »

Radar: MUP zadržava skaj prepisku u kojoj se pominju braća Vučić, vlast žuri da se obračuna sa TOK

Radar: MUP zadržava skaj prepisku u kojoj se pominju braća Vučić, vlast žuri da se obračuna sa TOK

N1 Info pre 20 minuta
Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: U kampanji i političari i studenti

Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: U kampanji i političari i studenti

BBC News pre 21 minuta
Nova studija menja priču o pripitomljavanju mačaka: Otkriveno vreme dolaska u Evropu

Nova studija menja priču o pripitomljavanju mačaka: Otkriveno vreme dolaska u Evropu

N1 Info pre 26 minuta
Prijava učenika osmog razreda za treći test na završnom ispitu počinje 1. decembra

Prijava učenika osmog razreda za treći test na završnom ispitu počinje 1. decembra

RTV pre 0 minuta
Spektakularna trka po obodu vulkana

Spektakularna trka po obodu vulkana

BBC News pre 21 minuta