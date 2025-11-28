Ko je podvalio Trampu

Kremlj je najverovatnije, kroz američke medije, objavio plan koji je Moskvi odgovarao, a onda ga je zbog urgencije Vitkofa i Kušnera počeo da zastupa i američki predsednik, ne znajući šta u njemu zapravo stoji

U prvi mah izgleda kao da je Tramp napravio još jedan u nizu nagli zaokret u politici prema Ukrajini i Rusiji. Naime, nakon što je predsednik SAD 16. novembra podržao predlog zakona u Senatu kojim bi bile uvedene sekundarne sankcije protiv kupaca ruske nafte, u američke medije je 20. novembra plasiran mirovni plan od 28 tačaka koji bi stavio tačku na rusko-ukrajinski rat, sukob velikih razmera koji ulazi u četvrtu godinu. Većina eksperata i izveštača doživela je