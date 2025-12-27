Bela kuća potvrdila sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi

Sputnik pre 1 sat
Bela kuća potvrdila sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi

Američki predsednik Donald Tramp sastaće se sa Vladimirom Zelenskim u nedelju na Floridi, objavila je Bela kuća.

Prema pisanju Aksiosa, pozivajući se na Zelenskog, Sjedinjene Države su, kao deo svojih mirovnih predloga, navodno izrazile spremnost da zaključe 15-godišnji sporazum sa Ukrajinom, sa mogućnošću produženja. Prethodno je Aksios, pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika, objavio da Tramp, Zelenski i grupa evropskih lidera nameravaju da održe onlajn sastanak u subotu kako bi razgovarali o pregovorima za rešavanje sukoba u Ukrajini. Dan ranije, Tramp je rekao da
Ključne reči

UkrajinaDonald TrampsvetsadVladimir Zelenskisastanak

