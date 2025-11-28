Broj poginulih u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu porastao na 94

Broj poginulih u požaru koji je izbio u stambenom kompleksu u naselju Tai Po u Hongkongu porastao je na 94, saopštili su lokalni zvaničnici. Gotovo 300 ljudi se vodi kao nestalo.

Požar u zgradi Vang Fuk Kort sada je pod kontrolom, a spasilački timovi nastavljaju radove. Prema poslednjem izveštaju lokalnih zvaničnika poginulo je 94 ljudi u požaru u stambenom kompleksu u naselju Tai Po u Hongkongu. U bolnici je i dalje 56 povređenih. Lider Hongkonga Džon Li Ka Čiu naredio je hitne inspekcije svih stambenih naselja koja se renoviraju i pokrenuta je krivična istraga, preneo je portal SCMP. Preliminarna istraga pokazala je da je lako zapaljivi