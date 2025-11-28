Klik koji može skupo da košta – MUP o rizicima internet šopinga za "Crni petak"

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da budu oprezni u internet kupovini tokom globalnog praznika velikih popusta i rasprodaja poznatog pod nazivom "Crni petak", kao i da se čuvaju mogućih internet prevara.

"Poslednji petak u novembru svim ljubiteljima kupovine preko interneta poznat je kao 'Crni petak (Black Friday)' i da s obzirom da su ponude vrlo povoljne, treba se čuvati mogućih prevara i biti oprezan prilikom kupovine 'online'", navodi se u objavi MUP-a na njihovom Instagram nalogu. Navode da pri kupovini putem interneta treba obratit pažnju na veb adresu sa koje kupuju ili na kojoj vrše bilo koje plaćanje. "Ne plaćajte strancima koje ste dobili putem nekog