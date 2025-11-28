SIGNALI (RTV1, 20.05)

NOVI SAD - Poslednju nedelju meseca koji je počeo sećanjem na tragediju na novosadskoj železničkoj stanici koja je odnela 16 života, obeležile su tenzije i nasilje isped Narodne skupštine i veliki upitnik nad sudbinom NIS- a. Da li su u pravu oni koji tvrde da iz pojedinih centara ne biraju sredstva da se iscenira nova društveno-politička kriza u Srbiji?

Kakvi su interesi velikih sila i da li aktuelni geopolitički rat menja unutrašnju politiku Srbije i kako će to uticati na sudbinu NIS - a koji smo, tvrde mnogi, jeftino prodali. Hoćemo li ga skupo platiti? Kakva je naša izlazna strategija iz energetske krize? Može li Srbija da sačuva neutralnost i da ostane da sedi samo na svojoj stolici i po koju cenu? Gosti emisije: Čedomir Antić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Prof. dr Zorana Mihajlović, bivša