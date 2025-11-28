Vremeplov: Umro srpski pisac i slikar Đura Jakšić

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Umro srpski pisac i slikar Đura Jakšić

NOVI SAD - 1878 - Umro je srpski pisac i slikar Đura Jakšić, najizrazitiji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. veka. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Slikarstvo je učio u Segedinu, Temišvaru, Pešti, Velikom Bečkereku (sada Zrenjanin), Beču i Minhenu. Potom je bio učitelj u više mesta tadašnje Srbije i predavao crtanje u Kragujevcu, Požarevcu i Jagodini. Strastan, plahovite mašte i veoma emotivan, buntovan i

Danas je petak, 28. novembar, 2025. godine. 1520 - Portugalski moreplovac Fernando Magelan uplovio je u Tihi okean, prošavši iz Atlantskog okeana kroz moreuz koji sada nosi njegovo ime. 1632 - Rođen je francuski kompozitor, violinista, dirigent, pevač, glumac, scenograf i plesač italijanskog porekla Đovani Batista Lili, poznat kao Žan Batist Lili, tvorac klasične francuske opere, s baletima, horovima, arijama i scenskim efektima. U saradnji s francuskim
Na današnji dan, 28. novembar

Na današnji dan, 28. novembar

B92 pre 1 sat
Vremeplov: Umro srpski pisac i slikar Đura Jakšić

