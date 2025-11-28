Na današnji dan, 28. novembar

Danas je petak, 28. novembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1443. - Iskoristivši lažno pismo sultana Murata II, Skenderbeg je postao gospodar Kroje. 1520. - Portugalski moreplovac Ferdinand Magelan uplovio je u Pacifik, prošavši iz Atlantskog okeana kroz moreuz koji sada nosi njegovo ime. 1821. - Panama je proglasila nezavisnost od Španije i pridružila se Kolumbiji. 1830. - U Beogradu na Tašmajdanu, u prisustvu kneza Miloša i beogradskog paše, pročitan je hatišerif sultana Mahmuda II o autonomiji Srbije, nakon čega su Turci