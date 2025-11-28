Vučić danas sa predsednikom Konga, planirano potpisivanje bilateralnih dokumenata

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od danas do 29. novembra, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kako se navodi, ceremonija svečanog dočeka ispred "Palate Srbija" počeće u 10.30 časova, dok će tet-a-tet sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba početi u 10.45 časova. U 11.15 planiran je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Konga, predvođen predsednicima Aleksandrom Vučićem i Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom. Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih
Telegraf pre 17 minuta
