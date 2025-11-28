Da li gorivo mora da poskupi usled problema sa Naftnom industrijom Srbije?

"I da nije ovog poskupljenja (goriva) koje su najavili, i do sada nije bilo baš isplativo." Ovo je ocena Nade Radovanović iz Beograda, koja četiri godine radi kao dostavljačica hrane za kompaniju "Wolt", jednu od dve najveće firme za dostavu u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i pojedini stručnjaci najavili su moguće povećanje cene goriva u Srbiji ako Sjedinjene Države ne odobre licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), dok traju pregovori o promeni vlasništva u ovom preduzeću pod sankcijama SAD-a. Licenca koju bi SAD dale NIS-u omogućila bi dotok nafte Jadranskim naftovodom (JANAF) u rafineriju nafte u Pančevu kod Beograda. U suprotnom, rafinerija za preradu nafte bi morala privremeno da se ugasi,