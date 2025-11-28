Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u četiri udesa u Beogradu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u četiri udesa u Beogradu
Četiri osobe zadobile su lakše povrede u četiri sabraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći. Od tih povređenih, dve osobe su zbrinute na licu mesta, a dve su prevezene u Zemunsku bolnicu. Ekipe ove službe tokom noći su obavile 130 intervencija od kojih je 27 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljale osobe zbog povišenog krvnog pritiska i astmatičari. (Telegraf.rs/Tanjug)
