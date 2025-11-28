Ovo je najvažnije upozorenje ovoga jutra! Opasnost u više delova Srbije, objavljen spisak

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, saopštilo je Javno preduzeće " Putevi Srbije".

Magle ima na putnim pravcima Dići - Bućin grob - Svračkovci, Božurnja - Kragujevac, Knjaževac - Tresibaba, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, Paraćin - prevoj Čestobrodica, prevoj Čestobrodica - Boljevac, Jarmenovci - Rudnik - Bućin Grob, Gornjak - Žagubica, Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero, Kragujevac - Gornja Sabanta - Rekovac - Belušić - Krčinska Kosa, Krupaja - Krepoljin, Boljevac - Sokobanja, Boljevac - Knjaževac, Minićevo - Novo Korito, Kalna -