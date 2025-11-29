Fulam nadigrao Totenhem - sve rešio u prvih šest minuta meča

Fudbaleri Totenhema poraženi su od Fulama na domaćem terenu sa 2:1, u okviru 13. kola Premijer lige.

Fulam je u prvih šest minuta meča ispostavilo se rešio pitanje pobednika. Prvo je u četvrtom poveo pogotkom Kenija Tetea, a samo dva minuta kasnije je Hari Vilson pogodio za 2:0. Totenhem u prvom poluvremenu nije imao udarac u okvir gola Fulama, ali se probudio u drugom delu meča. Uspeo je Mohamed Kudus u 59. minutu da umanji zaostatak Totenhema, ali domaći tim nije uspeo da dođe do preokreta već samo da ublaži poraz. Totenhem se nalazi na 10. mestu Premijer lige