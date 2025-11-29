Gradonačelnik Kragujevca zatražio da se utvrde okolnosti obrušavanja tla u naučnom kompleksu

Beta pre 2 sata

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić zatražio je danas da nadležni organi bez odlaganja preduzmu sve neophodne korake i utvrde sve činjenice u vezi sa obrušavanja tla i dela konstrukcije u okviru kompleksa Centra izvrsnosti, kao i odgovornost svih koji su eventualno propustili da postupe u skladu sa zakonom i stručnim standardima.

"Očekujem hitno postupanje svih nadležnih organa i da se bez odlaganja utvrde sve činjenice i odgovornost u vezi sa obrušavanjem dela interne saobraćajnice Centara izvrsnosti. Takođe očekujem hitnu sanaciju obrušenog dela terena radi sprečavanja daljih posledica", kazao je Dašić a preneo portal lista "Danas".

{Related:235223}

Dašić je naveo da je od izuzetne važnosti da se u najkraćem mogućem roku utvrde svi relevantni detalji i da javnost bude potpuno i blagovremeno informisana.

"Insistiram da svi detalji ovog haosa budu utvrđeni u najkraćem mogućem roku, a da o istima bude što pre obaveštena s pravom uznemirena javnost, s obzirom da je ugrožen jedan od najvažnijih naučno-istraživačkih objekata u Kragujevcu i Srbiji", rekao je on.

Juče se u kragujevačkom naselju Bubanj urušila saobraćajnica, pristupni put pored Centra za izvrsnost, nije bilo stradalih i povređenih. 

(Beta, 29.11.2025)

Ključne reči

KragujevacNikola Dašić

