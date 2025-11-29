Gradonačelnik Kragujevca zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Gradonačelnik Kragujevca zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu
Povodom jučerašnjeg obrušavanja tla i dela konstrukcije u okviru kompleksa Centra izvrsnosti, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je zatražio da nadležni organi bez odlaganja preduzmu sve neophodne korake i utvrde sve činjenice u vezi sa ovim događajem, kao i odgovornost svih koji su eventualno propustili da postupe u skladu sa zakonom i stručnim standardima, navodi se u saopštenju gradonačelnika. Očekujem hitno postupanje svih nadležnih organa i da se bez
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

"Očekujem postupanje svih nadležnih organa": Oglasio se gradonačelnik Kragujevca o obrušavanju saobraćajnice

"Očekujem postupanje svih nadležnih organa": Oglasio se gradonačelnik Kragujevca o obrušavanju saobraćajnice

Mondo pre 30 minuta
Gradonačelnik Kragujevca zatražio da se utvrde okolnosti obrušavanja tla u naučnom kompleksu

Gradonačelnik Kragujevca zatražio da se utvrde okolnosti obrušavanja tla u naučnom kompleksu

Beta pre 55 minuta
"Očekujem hitno postupanje" Gradonačelnik Kragujevca o obrušavanju dela saobraćajnice u kompleksu Centra izvrsnosti…

"Očekujem hitno postupanje" Gradonačelnik Kragujevca o obrušavanju dela saobraćajnice u kompleksu Centra izvrsnosti: "Insistiram da svi detalji ovog haosa budu utvrđeni u najkraćem mogućem roku"

Blic pre 1 sat
Gradonačelnik Kragujevca zatražio da se utvrde okolnosti obrušavanja tla u naučnom kompleksu

Gradonačelnik Kragujevca zatražio da se utvrde okolnosti obrušavanja tla u naučnom kompleksu

Radio sto plus pre 35 minuta
Gradonačelnik Dašić zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu

Gradonačelnik Dašić zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu

InfoKG pre 1 sat
Gradonačelnik Kragujevca Dašić zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu

Gradonačelnik Kragujevca Dašić zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu

Danas pre 2 sata
Gradonačelnik Dašić zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu

Gradonačelnik Dašić zahteva hitnu istragu i sanaciju nakon obrušavanja u naučnom kompleksu

RTK pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KragujevacNikola Dašić

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu

Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu

Naslovi.ai pre 0 minuta
Kandidat za direktora RTS-a Branislav Klanšček diplomirao u maju ove godine: Ostaje predsednik Upravnog odbora

Kandidat za direktora RTS-a Branislav Klanšček diplomirao u maju ove godine: Ostaje predsednik Upravnog odbora

Danas pre 10 minuta
Nastavlja se rat pojedinaca iz vlasti i TOK-a: Selaković kaže da nije došao na saslušanje jer je imao pametnija posla

Nastavlja se rat pojedinaca iz vlasti i TOK-a: Selaković kaže da nije došao na saslušanje jer je imao pametnija posla

Danas pre 30 minuta
Šta je pravilo 3-3-3 i zašto je važno da ga znate ako ste novi vlasnik psa?

Šta je pravilo 3-3-3 i zašto je važno da ga znate ako ste novi vlasnik psa?

Danas pre 25 minuta
Cena srebra dostigla rekordne vrednosti: Zašto poskupljuje "đavolji metal"

Cena srebra dostigla rekordne vrednosti: Zašto poskupljuje "đavolji metal"

NIN pre 30 minuta