Orban nakon sastanka sa Putinom koji je trajao 4 sata: "Uspešni pregovori u Moskvi, pričali smo i o Ukrajini"

Na sastanku se razgovaralo o bilateralnim odnosima i situaciji u Ukrajini, a trajao je gotovo četiri sata.

Mađarska i Rusija postigle su dogovor o ubrzanju realizacije projekta nuklearne elektrane Paks-2. Sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju bio je uspešan, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. "Uspešni pregovori u Moskvi: snabdevanje Mađarske energijom ostaje bezbedno", napisao je Orban u petak uveče na Fejsbuku. Sastanak Orbana i Putina održan je juče u Moskvi i trajao je skoro četiri sata, a razgovarali su o bilateralnim odnosima i