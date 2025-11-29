Bride obrazi ratnim huškačima: Pukla šamarčina Evropskoj uniji

Večernje novosti pre 53 minuta
Bride obrazi ratnim huškačima: Pukla šamarčina Evropskoj uniji

BUDIMPEŠTI nije potreban mandat Evropske unije za dijalog s Moskvom, poručio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia/Ilustracija Komentarišući kritike na račun premijera Viktora Orbana zbog posete Moskvi, Sijarto je rekao: - Čitam razočarane izjave proratno nastrojenih evropskih političara. Mislim da je neophodno otkloniti ozbiljan nesporazum. Nama, Mađarima, nije potrebna dozvola ni mandat Brisela, Berlina ili bilo koga drugog za bilo koje spoljnopolitičke pregovore. Sijarto je naglasio da su odluke Mađarske zasnovane isključivo na nacionalnim interesima zemlje.
