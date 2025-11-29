Sijarto o kritikama iz EU: Mađarskoj nije potrebna dozvola iz Brisela za bilo kakve spoljne pregovore

Mađarima nije potrebna dozvola ili mandat iz Brisela, Berlina ili bilo koga drugog za bilo kakve spoljne pregovore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je reagovao, kako je napisao na svom nalogu na mreži X, na "frustrirane izjave proratnih evropskih političara" o jučerašnjem sastanku premijera Mađarske Viktora Orbana sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi, ističući da veruje da je potrebno rešiti ozbiljan nesporazum. "Mi sledimo suverenu spoljnu politiku i naše odluke su određene našim nacionalnim interesom. Sviđalo se to njima u Briselu ili ne", naveo je Sijarto. Sastanak Orbana i Putina održan je