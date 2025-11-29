Sijarto o kritikama iz EU: Mađarskoj nije potrebna dozvola iz Brisela za bilo kakve spoljne pregovore

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Sijarto o kritikama iz EU: Mađarskoj nije potrebna dozvola iz Brisela za bilo kakve spoljne pregovore

Mađarima nije potrebna dozvola ili mandat iz Brisela, Berlina ili bilo koga drugog za bilo kakve spoljne pregovore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je reagovao, kako je napisao na svom nalogu na mreži X, na "frustrirane izjave proratnih evropskih političara" o jučerašnjem sastanku premijera Mađarske Viktora Orbana sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi, ističući da veruje da je potrebno rešiti ozbiljan nesporazum. "Mi sledimo suverenu spoljnu politiku i naše odluke su određene našim nacionalnim interesom. Sviđalo se to njima u Briselu ili ne", naveo je Sijarto. Sastanak Orbana i Putina održan je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sijarto: Da razjasnimo, nije nam potrebna dozvola Brisela za razgovore s Rusijom

Sijarto: Da razjasnimo, nije nam potrebna dozvola Brisela za razgovore s Rusijom

Sputnik pre 30 minuta
Orban: Vreme je na strani Rusije, što pre početi rusko-evropske pregovore

Orban: Vreme je na strani Rusije, što pre početi rusko-evropske pregovore

RTV pre 2 sata
Vučić razgovarao sa Orbanom o sastanku u Moskvi: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

Vučić razgovarao sa Orbanom o sastanku u Moskvi: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

Vesti online pre 3 sata
Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

RTV pre 5 sati
Vučić razgovarao sa Orbanom o sastanku u Moskvi: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

Vučić razgovarao sa Orbanom o sastanku u Moskvi: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

Sputnik pre 5 sati
Vučić otkrio: Orban ga zvao nakon susreta sa Putinom

Vučić otkrio: Orban ga zvao nakon susreta sa Putinom

Pravda pre 5 sati
Vučić i Orban razgovarali telefonom pošto se mađarski premijer vratio iz Moskve: Šta je dogovoreno sa Putinom?

Vučić i Orban razgovarali telefonom pošto se mađarski premijer vratio iz Moskve: Šta je dogovoreno sa Putinom?

Nedeljnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaBriselEURusijaBerlinMađarskaViktor Orban

Ekonomija, najnovije vesti »

Ekološki ustanak: Grad nema rešenje ili ne želi da nađe rešenje za opstanak Apoteke Beograd

Ekološki ustanak: Grad nema rešenje ili ne želi da nađe rešenje za opstanak Apoteke Beograd

Danas pre 2 sata
Beograd u pokretu zahteva da se stopira tender o saobraćaju vredan 750 miliona dinara

Beograd u pokretu zahteva da se stopira tender o saobraćaju vredan 750 miliona dinara

Danas pre 2 sata
Vlada Srbije opet promenila uredbu o maržama

Vlada Srbije opet promenila uredbu o maržama

Danas pre 3 sata
Ministarstvo trgovine: Ograničene marže i na akcijske cene, platforma za cene proizvoda biće dostupna javnosti 9. decembra

Ministarstvo trgovine: Ograničene marže i na akcijske cene, platforma za cene proizvoda biće dostupna javnosti 9. decembra

Kurir pre 5 minuta
Ministarstvo trgovine: Ograničene marže i na akcijske cene, platforma za cene proizvoda biće dostupna javnosti 9. decembra

Ministarstvo trgovine: Ograničene marže i na akcijske cene, platforma za cene proizvoda biće dostupna javnosti 9. decembra

Alo pre 5 minuta